Kolejny ważny dowódca rosyjskiej armii zgładzony przez Ukraińców. Jak poinformowano, udało się wyeliminować podpułkownika z obwodu wołgogrodzkiego Jurija Agarkowa.

Informacja została potwierdzona także przez Michaiła Wedernikowa, rosyjskiego gubernatora obwodu pskowskiego. Dodał, że zginął także pułkownik Konstantin Zizevsky z 7. Gwardyjskiej Dywizji Desantowo-Szturmowej z Noworosyjska.

Oczywiście rosyjski gubernator nie użył słowa „wojna”. Pisał o „specjalnej operacji wojskowej”, której celem jest „ochrona ludności cywilnej republik donieckiej i ługańskiej przed ludobójstwem”.

⚡️Armed Forces of #Ukraine eliminated the commander of the regiment from the Volgograd region, Lieutenant Colonel Yuri Agarkov. pic.twitter.com/sLkmUgkkBK