Komitet Hołowni zwróci pieniądze z kampanii. Jest decyzja SN

Swoją karierę polityczną Szymon Hołownia rozpoczął od nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu Szymona Hołowni z ubiegłorocznych wyborów prezydenckich stwierdzając, że przyjął on z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego 201 tys. zł. Komitet Hołowni złożył skargę do Sądu Najwyższego. Dziś ta skarga została odrzucona.

Sprawozdanie komitetu Szymona Hołowni zostało odrzucone przez PKW z uwagi na przyjęcie z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego łącznie ponad 201 tys. zł. 33 tys. zł komitet miał przyjąć w niedozwolonym terminie, a 168 tys. zł pochodziło od nieuprawnionych podmiotów.

Komitet Hołowni skorzystał z prawa do złożenia skargi na decyzję PKW do Sądu Najwyższego. Dziś Sąd Najwyższy, orzekając w siedmioosobowym składzie, oddalił tę skargę. To ostateczna decyzja, od której nie można się odwołać. Oznacza to, że środki przyjęte przez komitet Hołowni niezgodnie z przepisami zostaną przejęte przez Skarb Państwa. Jeśli komitet nie dysponuje już tymi środkami, własnym majątkiem odpowie jego pełnomocnik finansowy.

kak/PAP