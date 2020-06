Komorowski straszy: Jeśli Duda przegra, będą przedterminowe wybory

W rozmowie na antenie radia TOK FM były prezydent Bronisław Komorowski wyznaczył kandydatowi KO cel: „zadaniem Rafała Trzaskowskiego jest pozyskanie wyborców Szymona Hołowni, którzy są nieco bardziej konserwatywni w stosunku do jego własnych wyborców i on to musi uwzględnić”.

Komorowski wyraził zadziwiającą opinię, że urzędującemu prezydentowi zmniejszyło się poparcie w stosunku do ostatnich wyborów. Podkreślił, że Duda „Nie wygrał w pierwszej turze, jak zapowiadało jego zaplecze polityczne”. Dodał, że kluczowe znaczenie w II turze będzie mieć przekonanie wyborców Hołowni oraz Bosaka do swojego programu. Szybko wyliczając założył, że jeśli Trzaskowski przekona do siebie wyborców Hołowni, a Duda Bosaka, to wtedy Trzaskowski spokojnie wygra II turę”.

„Najważniejszym zadaniem Trzaskowskiego jest pozyskanie wyborców Hołowni, którzy chyba są nieco bardziej centro-konserwatywni w stosunku do jego własnych wyborców i on to musi uwzględnić. Pytanie, czy pomoże mu w tym sam Szymon Hołownia, czy umyje ręce” – zwrócił uwagę Komorowski. Co więcej zaznaczył, że „wygrana Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich to dla Szymona Hołowni szansa”.

ks/ TOK FM