Komu przeszkadza wandalizm? Na pewno nie politykom PO

Wandalizm, przejawiający się choćby w niszczeniu elewacji budynków przez malowanie na nich różnych napisów, zdecydowanie nie jest godzien pochwały. Innego zdania jednak są politycy Koalicji Obywatelskiej. Zdjęciem na tle właśnie tak pomalowanego przez wandali budynku pochwalił się na Twitterze poseł Michał Jaros.

-„W #LwówekŚląski już wiedzą! To minie! Musimy tylko wszyscy iść na #wybory2020 i wesprzeć @trzaskowski2020 bo wszyscy zasługujemy na #SilnyPrezydent” – napisał na Twitterze poseł KO Michał Jaros. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym pozuje wraz z Grzegorzem Schetyną na tle zniszczonej elewacji z napisem: „KACZYZM PRZEMINIE”.

W #LwówekŚląski już wiedzą! To minie! Musimy tylko wszyscy iść na #wybory2020 i wesprzeć @trzaskowski2020 bo wszyscy zasługujemy na #SilnyPrezydent #piatekdlarafała #Trzaskowski2020 pic.twitter.com/t5pDSrvQ3x

Entuzjazmu polityka nie podzielają jednak użytkownicy Twittera. Internauci zwracają uwagę, że napis jest zwykłym wandalizmem i niszczeniem mienia, a tym zdjęciem politycy PO dają pochwałę takim czynom:

To cieszy się pan, że jakiś dewiant niszczy elewacje? Jesteście w tej nienawiści skłonni zaakceptować każde zło. Żenada. #RafałNieKłam

A to ma być co? Pochwalanie dewastacji elewacji budynków? A może chwilę po zrobieniu tego zdjęcia wzięliście się do czyszczenia?



Naprawdę, nie myślałem, że spotkam się jeszcze z takim przejawem głupoty