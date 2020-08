Koniec z bezkarnym naciąganiem emerytów na ,,pokazach’’! Interweniuje UOKiK

Moja mama od lat dostawała zaproszenia na pokazy produktów. Zaproszenia nęciły darmowymi prezentami dla uczestników. Nigdy z nich nie korzystała. Raz z ciekawości wybrałem się na taki pokaz. Kiedy organizatorzy zobaczyli emerytkę w towarzyskie syna, na dzień dobry dali nam prezent w postaci przenośnego odkurzacza pod warunkiem, że nie zostaniemy na prezentacji. Widać było, że nie chcą, by ktoś młodszy od emerytów był świadkiem tego, jak manipulacjami skłaniają osoby starsze do dokonywania niekorzystnych dla siebie zakupów. Po tym wydarzeniu mojej mamy nikt już nie dręczy ani listownymi, ani telefonicznymi zaproszeniami na prezentacje.

Cieszy więc decyzja Urzędu Ochrony Konstytucji i Konsumentów o nałożeniu 3,5 mln zł kary dla firmy Comfort Med+ za łamanie praw konsumentów na pokazach handlowych.

Jak informuje UOKiK „spółka Comfort Med+ z Wysogotowa na dużą skalę organizuje pokazy handlowe w całej Polsce. Sprzedaje na nich m.in. urządzenia masujące, naczynia, odkurzacze. O nieprawidłowościach zawiadomił UOKiK Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z Łodzi. Skargi zgłaszali też konsumenci”.

Według Tomasz Chróstnego prezesa Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „zebrany podczas postępowania materiał dowodowy potwierdził, że spółka Comfort Med+ stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe. Wprowadzała konsumentów w błąd i utrudniała im odstąpienie od umowy zawartej na pokazie. Przykładowo mamy nagrania rozmów telefonicznych matki samotnie wychowującej dziecko, której przedstawiciele Comfort Med+ próbowali wmówić, że nie ma prawa w ustawowym terminie odstąpić od umowy na 8500 zł. Takie postępowanie jest nie tylko bezprawne, ale także niemoralne”.

Według UOKiK „spółka zapraszała konsumentów na pokazy telefonicznie. Telemarketerzy przedstawiali jednak cel spotkania w fałszywym świetle. Mówili np. o promocji zdrowego trybu życia czy nowej sieci sklepów RTV i AGD, w ramach której można dostać atrakcyjny prezent. Nie wspominali, że podczas prezentacji prowadzona będzie sprzedaż. Konsumenci byli wprowadzani w błąd także w czasie pokazów. Przedstawiciele firmy chwalili się rzekomą współpracą ze sponsorami oraz posiadaniem placówek rehabilitacji powypadkowej i salonów ze sprzętem rehabilitacyjnym, które w rzeczywistości nie istniały. Celem takiego przekazu było nadanie spółce prestiżu i wzbudzenie zaufania do niej”.

Zdaniem UOKiK „Comfort Med+ udzielał też nieprawdziwych informacji konsumentom, którzy chcieli odstąpić od umowy zawartej na pokazie. Zgodnie z prawem można to zrobić w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów (poza wydatkiem na odesłanie zakupów). Tymczasem przedstawiciele spółki twierdzili w rozmowach telefonicznych, że nie ma takiej możliwości np. z powodu otrzymania upominku od „sponsora” czy zakupu sprzętu poprawiającego stan zdrowia. Jako „wyraz dobrej woli” proponowali zawarcie aneksu – rezygnację z części zakupów czy prezentów i obniżenie kwoty do zapłaty”.

Z informacji UOKiK wynika, że „konsumenci, którzy odstąpili od umowy i odesłali zakupy, byli obciążani kosztami rzekomego zmniejszenia ich wartości. W większości przypadków Comfort Med+ wzywał ich do zapłaty odszkodowania w wysokości 40 proc. ceny. Tymczasem konsumenci skarżyli się, że nawet nie rozpakowali zakupów albo że dostali produkty, które były używane przez handlowców podczas pokazu, aby zademonstrować ich właściwości”.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK przypomina, że „prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy, a więc np. na pokazie, to jedno z podstawowych praw konsumenta. W przypadku takich transakcji ustawodawca przewidział 14 dni na przemyślenie zakupu dokonanego często pod wpływem emocji. Jeśli konsument porówna ceny i uzna, że przepłacił albo że produkt nie jest mu potrzebny, ma niezbywalne prawo go zwrócić. Ma także prawo obejrzeć zakupy, wypróbować je, przymierzyć, oczywiście w taki sposób, aby ich nie zniszczyć. Utrudnianie odstąpienia od umowy, naliczanie jakichś kosztów czy wprowadzanie w błąd co do przepisów jest absolutnie niedopuszczalne. Nałożyłem na Comfort Med+ wysoką karę, która mam nadzieję, podziała odstraszająco, także na inne firmy dopuszczające się nieuczciwych praktyk na pokazach handlowych”.

Konsumenci muszą pamiętać, że na odstąpienie od umowy zawartej na pokazie mają 14 dni. Nie muszą podawać powodu odstąpienia od zakupu. W tym czasie muszą wysłać do firmy stosowne oświadczenie — formularz mona pobrać ze strony UOKiK. W ciągu kolejnych 14 dni piwonii na własny koszt odesłać zakupione produkty. Przedsiębiorca musi zwrócić całą zapłaconą cenę. Jeśli firma wbrew przepisom nie poinformowała konsumenta o prawie do odstąpienia, termin wydłuża się do 12 miesięcy.

Zakupy zrobione na pokazie konsumenci mają prawo obejrzeć, przymierzyć, wypróbować – tak, jak w sklepie stacjonarnym. Tylko jeśli konsument uszkodzi produkt, sprzedawca może sobie potrącić kwotę, o którą została obniżona jego wartość. W żadnym wypadku przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia odstąpienia ze względu na rozerwanie oryginalnego opakowania. Dla pewności przed odesłaniem towaru należy zrobić jego zdjęcie. W razie problemów bezpłatną pomoc oferuje rzecznik konsumentów.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka

E-mail: [email protected]

Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl

Jan Bodakowski