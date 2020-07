Koronawirus kontratakuje. MZ nie wyklucza powrotu restrykcji

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem w Programie Trzecim Polskiego Radia. Informował, że jesteśmy w przededniu drugiej fali epidemii koronawirusa, która jesienią pojawi się wraz z epidemią grypy. Zapowiedział też, że być może powróci obowiązek noszenia maseczek na ulicy.

Waldemar Kraska poinformował, że w ministerstwie zdrowia zbierze się dziś specjalny zespół, którego zadaniem będzie opracowanie strategii na drugą falę epidemii koronawirusa. Jednym z tematów ma być sprawa organizowania wesel, na których, wedle resortu, pojawia się obecnie więcej osób niż dopuszczalne 150. Zespół ma też przeanalizować rozwiązania krajów z Europy Zachodniej i zastanowić się, czy niektórych z nich nie wprowadzić w Polsce:

- „Na przykład obowiązek noszenia maseczek w wielu krajach jest bardziej rozszerzony niż u nas” – mówił Kraska.

Wiceminister zapowiedział, że do końca sierpnia będzie gotowa strategia walki z koronawirusem na jesień.

To również od sytuacji epidemiologicznej w końcówce sierpnia ma zależeć, czy we wrześniu polscy uczniowie wrócą do szkolnych ławek. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta na tydzień lub dwa przed 1. września. Ta sama zasada ma dotyczyć uczelni wyższych.

Problem z druga falą epidemii jesienią będzie spotęgowany przez spodziewaną w tym samym czasie epidemię grypy. Dlatego też ministerstwo zdrowia będzie w tym roku szczególnie promowało szczepienia przeciw grypie.

kak/PAP, wPolityce.pl