Korzystaj z dobrodziejstw natury i przygotuj syrop z mięty

Wszyscy dobrze wiemy, jak cenne właściwości ma mięta. Znajdujemy w niej bardzo wiele cennych minerałów i witamin, które mają właściwości uspokajające i antybakteryjne. Dlatego warto z tych właściwości korzystać i w okresie letnim zasadzić w swoim ogrodzie czy na balkonie krzaczki mięty. Jej liście będziemy mogli wykorzystywać do wielu dań, deserów i napojów. Na zimę warto natomiast przygotować syrop z mięty, aby móc przez cały rok cieszyć się jej smakiem.

Aby przygotować taki syrop wystarczy nam:

• 30 gałązek mięty zielonej

• 1,5 szklanki cukru

• sok z 1 cytryny

• 1,5 l wody

Dokładnie płuczemy i odsączamy gałązki mięty. Po zagotowaniu wody w garnku odstawiamy garnek z gazu i wsypujemy do niego cukier, mieszając aż do rozpuszczenia. Do takiego syropu z wody i cukru wkładamy świeżą miętę, przykrywamy garnek i zostawiamy na dobę. Potem wystarczy wyjąć z garnka miętę i dodać sok z wyciśniętej cytryny. Przecedzamy wszystko przez sitko i zagotowujemy. Gorący syrop z mięty i cytryny przelewamy do słoików.

