Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce będzie ordynował kobiety na księży

Na 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce opowiedziano się za ordynowaniem kobiet na księży. Uchwała zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 roku.

Jak wyjaśnił Polskiej Agencji Prasowej zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec, Kościół Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce posiada urząd duchownego realizowany w trzech posługach: diakona, prezbitera i diakona.

- „Do tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi prezbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Natomiast decyzja synodu spowodowała, że do posługi prezbitera, czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć”

- tłumaczy duchowny.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie dyplomu magistra teologii ewangelickiej.

kak/PAP