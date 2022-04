Kozubel. 46 dzień inwazji RF przeciwko UA: W Hulajpolu rosyjski pocisk za 300 tys. $ zniszczył ... wychodek

1. Przez wieś Wełykyj Burłyk na wschód od Charkowa przejechała spora kolumna pancerna. Prawdopodobnie zmierza w rejon Izjuma, gdzie SZRF koncentrują siły do kontynuowania natarcia na lewe skrzydło zgrupowania ATO/OOS.

2. Dzisiaj z rana SZU zniszczyły w rejonie wsi Komariwka inną kolumnę, która zmierzała pod Izjum.

3. Kilka godzin temu SZU odparły atak orków na Siewierdonieck. Tymczasem artyleria i lotnictwo SZRF nadal intensywnie bombardują pozycje SZU i miejscowości przyfrontowe oraz na zapleczu. W Siewierodoniecku pociski spadły m.in. na szkołę.

Pod Rubiżnym ma miejsce pauza taktyczna, zapewne spowodowana tym, że opary kwasy azotowego przytruły wczoraj okolice zajęte przez orków.

4. Dziś z rana doszło do ostrzału lub sabotażu w rejonie Tekstylnyk w okupowanym Doniecku. Uszkodzona został m.in. elektrownia przy ul. Bachmietiewej, przez co część miasta nie ma prądu.

5. Pod Wuhłedarem SZU zniszczyły skład amunicji we wsi Nowomajorskie.

6. W Hulajpolu rosyjski pocisk za 300 tys. $ zniszczył toaletę typu sławojka za... nie wiem ile kosztuje taki wychodek.

7. Podwładni Kadyrowa szpanują na TikToku. Dzisiaj skompromitowali się nagraniem fejkowej historyjki o schwytaniu ukraińskiego wywiadowcy. Okazał się nim w rzeczywistości znany w jednym z rejonów Mariupola "alkasz", czyli żul-alkoholik. Także fejkowych historyjek o jeńcach ciąg dalszy.

A Mariupol walczy nadal.

8. Dość intensywnie ostrzeliwana rakietami była stolica obwodu dniepropetrowskiego - Dnipro.

9. Pod Chersoniem SZU wyzwoliły wieś Ołeksandriwkę nad Morzem Czarnym. W samym Chersoniu miały miejsce dzisiaj protesty, które orkowie próbowali rozgonić strzałami z broni palnej.

10. SZRF bardzo potrzebują uzupełnień. Wcześniej była mowa o ok. 135 tys. poborowych i rezerwistów. Od paru dni RF planuje zebrać 60 tys. orków. Jak widać poprzeczka się obniża. Zamiast kilkunastu tysięcy Syryjczyków do RF przybyło tylko ok. 300 Saudarkarów. Nie wiadomo co z nimi począć, warunki na razie też im nie sprzyjają. Piechota zwerbowana w tzw. DRL/ŁRL traci szybko morale, a kadyrowcy są coraz bardziej niezadowoleni z tego, że orkowie pchają ich do walki i przez to nie mogą nagrywać filmików na TikTok i prześladować ludności cywilnej. Do tego "wbredne Ukry" wybijają ich na froncie .

A jako bonus - przegląd strąconego drona orków. Super technologie konserwatywnych "duchownych skriep" i wspaniałe technologie "podwójnego przeznaczenia" (bo nie oszukujmy się, z plastikowej butelki też można "buchać" ):

A bit of a technical dive into a downed Russian Orlan-10 pic.twitter.com/GF7OV44qsF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 10, 2022

mp/facebook/marek kozubel