Krasuchę-4 będą ,,doić’’ Amerykanie

Ukraińcy zdobyli unikalny rosyjski system Krasucha-4. To sprzęt, który od dawna spędzał sen z powiek dowódcom NATO. Zachód nie znał jego możliwości, ale teraz je pozna. Ukraina przekaże system Stanom Zjednoczonym.

Mobilny, naziemny system walki elektronicznej Krasucha jest na wyposażeniu rosyjskiej armii od 2010 roku. Jest uważany za najlepszy tego rodzaju system, którym dysponują Rosjanie.

Dziś część Krasuchy-4 przechwycili w pobliżu Kijowa Ukraińcy. „Daily Telegraph” podaje, że znaleziony moduł dowodzenia był zasłonięty gałęziami. Najpewniej uległ zniszczeniu, w związku z czym Rosjanie go pozostawili. Teraz ma trafić do Stanów Zjednoczonych, gdzie zbadane zostaną jego możliwości. Prawdopodobnie Rosjanie wykorzystali go w Syrii przeciwko dronom Bayraktar TB-2. System miał zakłócić sygnał sterowania dronem, co doprowadziło do jego rozbicia.

#Ukraine: We managed to identify this bizarre "container", captured today by the UA forces near #Kyiv.



It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system - 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars & radar reconnaissance satellites.