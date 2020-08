Krysztopa: Wraca problem nadludzi i podludzi. Czy LGBT to kolejna kasta?

Cezary Krysztopa, red. naczelny portalu Tysol.pl w swoim felietonie odnosi się do ostatnich wydarzeń w naszym kraju, gdzie w bardziej szokujących wydarzeń ostatnich dni mieliśmy protesty po osądzeniu i osadzeniu Michała Sz. („Margot”) oraz śledztwo dziennikarskie na temat nielegalnego handlu hormonami wśród dzieci.

Krysztopa pisze:

- Lewicowi politycy i "wiodące media" wyją wniebogłosy jaka to krzywda stała się "Margot", bo został aresztowany, tak jak aresztowany powinien zostać każdy kto nastaje na cudze zdrowie czy mienie. Wszystkie te "sumienia dziennikarskie" załamujące ręce, wzywające, apelujące, te lewicowe, równie ładne co puste dziewoje, turlające się z bojówkarzami po chodnikach żeby zyskać nimb "wojowniczek".

Dodaje też na temat przedstawicieli reakcji UE, którym:

- zapewne znajomi z Polski nie powiedzieli, że chodzi o agresywnego bandytę, więc bronią "biednej Margot" przed prześladowaniami, bo nie chce im się sprawdzić o co chodzi, w końcu są tylko postpolitykami, rzeczywisty stan rzeczy nie ma dla nich znaczenia, liczą się tylko narracje. Rzadko zdarza się, żeby coś mnie równie żenowało.

Zwraca też uwagę na możliwość pojawiania się nowej formy rasizmu:

- Rasizm, w ramach którego Polacy mają dzielić się na podludzi, którzy jako podludzie, jak najbardziej podlegają brutalności np. uczestnicząc w Marszach Niepodległości i nadludzi, którym wolno bić innych, ale nie powinny ich za to spotykać konsekwencje. Taka nadzwyczajna kasta LGBT.

Dodaje też:

- To taka nowa treść, którą desperacko usiłuje się wypełnić postkomunistyczne zasuszone kwaśniewsko-mazowieckie truchło III RP. I jeżeli mowa o importowanym z USA pojęciu "systemowego rasizmu", to my tu w Polsce mamy właśnie taki.

mp/tysol.pl