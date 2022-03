Ks. Piotr Glas: Wolność bez Boga jest zniewoleniem

Budowanie bez Boga kończy się katastrofą. Współczesna Europa jest znakomitym przykładem, jak setki lat ciężkiej pracy na rzecz człowieka można w kilka dziesięcioleci obrócić w ruinę, gdy próbuje się tworzyć świat bez Boga…

Odpowiedzią na to ma być nasze osobisty, stuprocentowy wybór Boga i życie według Jego zasad. By to było możliwe, potrzeba stanięcia w prawdzie przed sobą i Bogiem – na czym obecnie buduję swoje życie? – uczy ks. Piotr Glas w kolejnej konferencji wygłoszonej podczas rekolekcji w Brukseli 6 grudnia 2018 roku.

