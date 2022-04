Ks. Piotr Pawlukiewicz - Nawrócenie, czym tak naprawdę jest?

Jak rozpoznać prawdziwe nawrócenie?

Bóg jest naszym przyjacielem czy egzaminatorem?

Na te pytania odpowiada ks. Piotr .

Jezus został przez faryzeusza zaproszony na ucztę, ale tak naprawdę miał zdać przed nim i zaproszonymi przez niego gośćmi egzamin. Pojawiła się kobieta, która żyła z nierządu. Wszyscy o tym wiedzą, a Jezus nie. Domyśli się, jeśli jest prorokiem?

Co zrobił Jezus, poza tym, że wypomniał faryzeuszowi brak do niego szacunku jako do zaproszonego gościa?

mp/youtube/lirykald