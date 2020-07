UWAGA!!! Plakatami chcą zmylić wyborców Andrzeja Dudy

Kłamliwe plakaty mają temu pomóc. W gminie Mokobody w powiecie siedleckim pojawiły się plakaty wprowadzające w błąd wyborców. Można przeczytać na nich, że wyborcy, którzy w I turze zagłosowali na Andrzeja Dudę nie muszą iść na wybory w II turze, ponieważ ich głosy zachowują ważność.

„Przypominamy, że jeśli w I turze wyborów głosowali państwo na Andrzeja Dudę to nie ma obowiązku ponownego głosowania, ponieważ wygrał on I turę. W II turze głosują wyłącznie osoby, które poprzednio zaznaczyły innych kandydatów” – taką informację można było przeczytać na plakatach.



Jak tłumaczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, jest to oczywiście nieprawda, która dowodzi tego, że opozycja chwyta się praktycznie wszystkich metod, aby odciągnąć ludzi – szczególnie starszych, którzy mogą to potraktować jako prawdziwą informację.



,,Dlatego na każdym spotkaniu staramy się docierać do wyborców i mówić, że to jest nieprawda” – apeluje Kraska.



Wszyscy wyborcy, którzy chcą poprzeć jednego z pozostałych w wyborczym wyścigu kandydatów, powinni oddać głos w powtórnym głosowaniu, którego termin wyznaczono na 12 lipca.

rr, tvp.info, fronda.pl