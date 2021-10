Kto mieczem wojuje… Migranci czują się oszukani przez Łukaszenkę. Wzywają do zemsty

Operacja „Śluza”, w ramach której Aleksandr Łuakaszenka sprowadza migrantów z Bliskiego Wschodu, aby przepychać ich na terytorium UE i destabilizować państwa członkowskie, wkrótce może obrócić się przeciw niemu. Migranci zaczynają dostrzegać, że zostali oszukani przez reżim Łukaszenki i szukać zemsty.

Na Twitterze kanału „Nexta” opublikowano zdjęcia z mediów społecznościowych, za pomocą których rozsyłany jest komunikat ostrzegający przed „wycieczkami” na Białoruś. Opublikowano też adresy osób, które mogą być odpowiedzialne za ściąganie migrantów z Bliskiego Wschodu.

- „Oszukani migranci wzywają do zemsty na osobach winnych handlu ludźmi na granicach z UE. Publikują dane osobowe winnych. W sieciach społecznościowych aktywnie rozpowszechniają taki komunikat: Nasi bracia! Wpadliśmy w pułapkę. Białoruskie władze wysłały nas na śmierć. Zabrali nam pieniądze i zostawili nas na śmierć. Znaleźliśmy winowajców. To są ich twarze”

- czytamy.

