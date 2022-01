Kto ,,uprowadził’’ UE? Saryusz-Wolski o grupie trzymającej władzę

„Na pewno jest Unia, która przestaje być wspólnotą demokratyczną i organizacja, która łamie własne reguły gry zapisane w traktatach. UE została również uprowadzona ideologicznie, zmierza w kierunku, na który nie było zgody ani demokratycznego przyzwolenia” – podkreślił na antenie Polskiego Radia 24 europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Polityk przypomniał, że ojcowie założyciele Unii Europejskiej mieli wizję organizacji, dzięki której w Europie nie będzie już więcej wojny.

- „Dzisiejsza UE została uprowadzona, zdegradowana, jest zupełnie inna”

- stwierdził.

Wskazał, że było kilka „punktów zwrotnych”, które zmieniły kształt wspólnoty. Było to np. podpisanie traktatu z Mastricht, kiedy to wspólnota stała się Unią. Zdaniem europosła był to „pierwszy zły sygnał”.

- „Odchodząc od traktatu nicejskiego, naruszono równowagę instytucjonalną, faworyzując duże kraje i zmierzając w kierunku koncertu mocarstw. Potem był kolejny wiraż, komisja Junkckera, która powiedziała, że nie jest naturalnym arbitrem i strażnikiem traktatów, ale komisją polityczną”

- wyjaśnił.

Gość Polskiego Radia 24 odniósł się również do umowy koalicyjnej niemieckiego rządu, w której stawia on sobie za cel ściślejszą integrację europejską.

- „Dziś Niemcy, jeden z członków założycieli UE mówi wprost, w programie rządowym, że zamierza przemienić Unię, taką jaka jest zapisana w traktatach, w superpaństwo, a wiedząc że nie jest to możliwe przez zmianę traktatów, poza i ponad nimi”

- podkreślił.

Zdaniem Saryusza-Wolskiego na przestrzeni lat Unia Europejska została „uprowadzona” i dziś jest „zarządzana przez grupę trzymającą władzę - centralistyczną oligarchię”.

kak/Polskie Radio 24, DoRzeczy.pl