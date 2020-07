Kubów o rekonstrukcji rządu: Procesy decyzyjne w ramach jednego resortu

Na temat rekonstrukcji rządu jako pierwszy wypowiedział się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na antenie Polskiego Radia. Od tego czasu krąży już wiele spekulacji na temat zamian personalnych. Jak mówił szef Gabinetu Politycznego premiera Krzysztof Kubów w rozmowie z Dariuszem Wieczorkowskim w Radiu Wrocław, zmiany te będą miały przede wszystkim charakter strukturalny i ewolucyjny.

Kubów powiedział:

- Rekonstrukcja rządu to teraz jest taki temat w mediach bardzo popularny. Będzie, ale to będzie na jesieni. Trwają i będą trwały ustalenia. Dzisiaj to jeszcze nie jest ten czas, kiedy będziemy przedstawiać jakiś szkic takiej rekonstrukcji. Decyzje personalne będą należały do ścisłego kierownictwa ZP i premiera Mateusza Morawieckiego

Dodał też:

- Są takie warianty rozważane, żeby skonsolidować pewne obszary działania poszczególnych resortów, aby proces decyzyjny nie musiał przebiegać często przez kilka ministerstw. Myślę, że będzie to intensywna ewolucja, a nie rewolucja

mp/radio wrocław