Kukiz o wystąpieniu Tuska: Zdrada i podłość

Donald Tusk opublikował wczoraj w mediach społecznościowych nagranie, na którym oskarża rząd Zjednoczonej Prawicy o to, że do Polski nie trafiły jeszcze środki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. „Poddanie się absolutnie Unii w zamian za pieniądze to jest po prostu zdrada i to jest podłość” – komentuje wystąpienie szefa PO Paweł Kukiz.

Komisja Europejska wciąż nie zatwierdziła polskiego Krajowego Planu Odbudowy, w związku z czym do Polski nie dotarły środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Sprawę postanowił wykorzystać Donald Tusk, który jeszcze niedawno zapewniał Polaków, że „załatwi” w Brukseli wypłatę środków.

- „To jest banknot 50 euro. Na tej palecie jest 18 milionów euro. Wyobraźcie sobie 3222 takie palety, które wypełniają cały stadion. Te palety to 58 miliardów euro. To właśnie takie pieniądze czekają na Polskę i Polaków w Europie. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm i budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego nie możecie sięgnąć pieniądze, to upór PiS. Ich liderzy powiedzieli niedawno, że Polska być może powinna zrezygnować z tych pieniędzy. Ich być może na to stać, ale polskich rodzin i firm nie stać na takie idiotyzmy. To nie są patrioci, to są idioci”

- mówi na opublikowanym wczoraj nagraniu lider partii, która w Sejmie… nie poparła ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

Do nagrania odniósł się na antenie Polsat News lider Kukiz’15 Paweł Kukiz.

- „To, że akurat Solidarna Polska i Ziobro robią tę reformę sądownictwa w sposób dramatyczny, o czym mówię od lat, nic pozytywnego z tego nie wynika, oprócz chaosu - to jedna sprawa, ale z drugiej strony - poddanie się absolutnie Unii w zamian za pieniądze to jest po prostu zdrada i to jest podłość”

- stwierdził polityk.

kak/PAP, DoRzeczy.pl