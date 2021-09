Kukiz odpowiada na szpilę Budki: Gdzie mogę znaleźć pakiet ustaw antysitwowych Tuska?

- W tej chwili na posiedzeniu sejmowej komisji Twoi nowi koledzy z PiS odrzucili poprawki opozycji i „wyłamali zęby” przepisom antykorupcyjnym. Zakaz pracy parlamentarzystów w spółkach skarbu państwa dopiero od nowej kadencji. Chyba nie o to Ci chodziło, prawda? - napisał na Twitterze poseł KO oraz były lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka, adresując swój wpis do lidera Kukiz’15 Pawła Kukiza.

Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu zarekomendowano odrzucenie wszystkich poprawek opozycji dotyczące tzw. ustawy antykorupcyjnej. Do tego właśnie odniósł się Budka na Twitterze

Na jego wpis odpowiedział Paweł Kukiz, który jest jednym z inicjatorów tego projektu ustawy.

Projekt, o którym mowa, rozszerza zakres przestępstw, „których popełnienie będzie grozić bardzo surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych w przypadku recydywy” – czytamy na portalu niezalezna.pl. Projekt zakłada takżę m.in., że „skazani za korupcję nie będą mogli ubiegać się o pieniądze publiczne w ramach przetargów; sąd będzie mógł pozbawić skazanego za korupcję praw publicznych; wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, parlamentarzyści nie będą mogli być zatrudniani w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów” – czytamy dalej.

Dodatkowo będzie ewidencjonowane finansowania partii i będą one miały miały obowiązek prowadzenia rejestru zawieranych umów.

Piotr Sak (PiS) poinformował dzisiaj, że poprawki opozycji nie uzyskały akceptacji i będzie rekomendowane ich odrzucenie przez Sejm, a w to miejsce zostały zgłoszone poprawki posłów PiS.

- Są to poprawki techniczne, dotyczące rozszerzenia katalogu PKW, tak aby wszystko było ze sobą zsynchronizowane. To była tak naprawdę kwestia techniczna i opowiedzieli się za nimi posłowie opozycji. Nie wywołały one żadnych kontrowersji czy emocji – powiedział Sak.

Po odrzuceniu poprawek opozycji Borys Budka postanowił wbić szpilę Kukizowi, który na jego wpis odpowiedział następująco.

- Jak za dwa lata obejmiecie władzę, to zaostrzycie tę ustawę. A przy okazji - chętnie poznałbym szumnie zapowiadany lata temu przez D. Tuska "Pakiet Ustaw Antykorupcyjnych i Antysitwowych". Gdzie go (pakiet) mogę znaleźć?

.@pkukiz w tej chwili na posiedzeniu sejmowej komisji Twoi nowi koledzy z PiS odrzucili poprawki opozycji i „wyłamali zęby” przepisom antykorupcyjnym. Zakaz pracy parlamentarzystów w spółkach skarbu państwa dopiero od nowej kadencji. Chyba nie o to Ci chodziło, prawda? — Borys Budka (@bbudka) September 16, 2021

Jak za dwa lata obejmiecie władzę, to zaostrzycie tę ustawę. A przy okazji - chętnie poznałbym szumnie zapowiadany lata temu przez D. Tuska "Pakiet Ustaw Antykorupcyjnych i Antysitwowych". Gdzie go (pakiet) mogę znaleźć? — Paweł Kukiz (@pkukiz) September 16, 2021

mp/pap/niezalezna.pl/twitter