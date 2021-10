Kukiz ostro do Tuska: „Nie będzie można kraść”

Sejm uchwalił w połowie września tzw. ustawę antykorupcyjną, która została przygotowana przez koło Kukiz'15. Zgodnie z tą nowelą rozszerzeniu ulega katalog przestępstw, za popełnienie których grozić będą bardzo surowe sankcje, do których można zaliczyć obligatoryjną utratę pracy w instytucjach państwowych oraz dożywotni zakaz pracy w tych instytucjach w przypadku recydywy. Ustawa ta została w Sejmie poparta przez Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie z polityczną umową zawartą z ugrupowaniem Kukiz’15.

- Donald Tusk przyjechał z gotowym planem, by wszystkich tutaj spacyfikować, skłócić, ponakręcać na siebie, dalej kłamać – stwierdził lider Kukiz’15 Paweł Kukiz.

Teraz do Sejmu trafiły następne projekty złożone przez PiS i Kukiz’15. Dotyczą one rolników i wyrównania emerytur dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. C ciekawe, jeden z projektów obejmuje nowe regulacje dotyczące prowadzenia handlu przez rolników i oraz domowników na wyznaczonych przez gminy miejscach w soboty i niedziele.

Kolejny projekt ma umożliwić rolnikom prowadzenia usług w gospodarstwach bez konieczności odralniania.



– Najważniejsza z tych małych ustaw, małych z mojej perspektywy, bo mnie przede wszystkim interesują te ustrojowe, to jest ustawa, której pierwsze czytanie już się odbyło. Chodzi o grupę ok. 30 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych, które niepełnosprawność nabyły przed ukończeniem 18. roku życia. Ci opiekunowie w latach 90. korzystając z rozporządzenia zrezygnowali z zasiłku na rzecz tego niepełnosprawnego, który wynosił wtedy chyba około 300 zł czy 500 i przeszli na emeryturę. Wysokość emerytury została do dziś około 1 tys. zł, natomiast zasiłek to są 2 tys. No i ten opiekun pobiera tylko emeryturę, rezygnując z zasiłku, czyli dostaje dwa razy mniej niż powinien – powiedział na antenie radia Wrocław Paweł Kukiz.

– Myślę, że do końca roku te dwie duże ustawy będziemy mieli uchwalone i podpisane przez prezydenta – dodał.

- Ta pierwsza, mówię o antykorupcji, wchodzi w życie wbrew temu, co pan Tusk wygaduje i kłamie perfidnie, że będzie można kraść przez dwa lata – powiedział.

Zwracając się bezpośrednio do lidera Platformy Obywatelskiej powiedział:

- To ja komunikuję, panie Donaldzie: nie będzie można kraść przez dwa lata, ponieważ ustawa antykorupcyjna wchodzi 1 stycznia 2022 r. Praktyki łapówkarstwa, powszechne w czasie pańskich rządów, będą już znacznie utrudnione, bo sąd będzie obowiązkowo w przypadku stwierdzenia łapówkarstwa delikwenta wyrzucał z pracy w spółce Skarbu Państwa, w spółce komunalnej – podkreślił Kukiz.

Zwrócił też uwagę na fakt, że w ustach Tuska ustawy antykorupcyjne były jedynie sloganami na potrzeby kampanii politycznych. Nic z nich nie wynikało i żadna nie została uchwalona.



