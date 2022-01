Kukiz ostro o Polskim Ładzie. ,,Wiceministrowie powinni polecieć’’

Goszcząc na antenie Radia Plus współpracujący w ostatnim czasie z Prawem i Sprawiedliwością lider Kukiz’15 Paweł Kukiz bardzo krytycznie ocenił wprowadzenie reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu. Polityk stwierdził, że program powinien trafić do kosza, a odpowiedzialni za reformę wiceministrowie finansów powinni zostać dymisjonowani.

- „Ustawy podatkowe zawsze można zmienić, na przykład można wywalić w tej chwili ten Polski Ład do kosza, zostawiając kwotę wolną od podatku 30 tys. zł, bo to był jeden z postulatów, który był już składany przez Kukiz'15 w tamtej kadencji”

- stwierdził gość Radia Plus.

- „Jest tam wiele rzeczy pozytywnych w Polskim Ładzie, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że on był pisany w czasach, kiedy nikt nie wiedział o tym, że dojdzie do tak globalnego załamania gospodarki, globalnej inflacji”

- dodał.

Stwierdził też, że czymś „nie do pojęcia” jest dla niego fakt, iż odpowiedzialni za reformę wiceministrowie finansów przepraszają.

- „Na Boga, co znaczy przepraszam!? Powinni poleć! Nie nadajesz się? Out, nie ma cię. Powinien zostać zwolniony”

- powiedział Kukiz.

kak/Radio Plus, DoRzeczy.pl