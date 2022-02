Kukurydza na różne sposoby, czyli jak przyrządzić pyszne danie?

Kukurydza to jedno z lepszych warzyw, które jest w stanie dostarczyć wielu składników odżywczych, a przy okazji ogromu walorów smakowych. Nie od dzisiaj znamy gotowaną kukurydzę, która z dodatkiem masła oraz soli robi furorę wśród znajomych i gości, których zapraszamy na domowe przyjęcie czy na grilla. Gotowanie kukurydzy nie jest czynnością trudną, jednak nie każdy miał z nią do czynienia i nie każdy wie, jak ugotować kukurydzę, by była smaczna oraz by na jej widok wprost ciekła ślinka.

Gotowanie kukurydzy w wodzie - najprostsza metoda

Gotowanie kukurydzy to jedna z najprostszych metod na jej przygotowanie do zjedzenia. Jednak wiele osób zadaje sobie i innym pytanie, jak ugotować kukurydzę, by była ona smaczna, a jednocześnie, by posiadała wszelkie swoje walory odżywcze. Kukurydza to bogate źródło witamin, skrobi, minerałów oraz błonnika. Nie zawiera w sobie żadnego glutenu, dzięki czemu fantastycznie sprawdza się zarówno w przypadku diety wegetariańskiej, bezglutenowej i wegańskiej.

W naszej tradycyjnej polskiej kuchni kukurydza zazwyczaj pojawia się w sałatkach, surówkach czy też jako dodatek do zup. Kojarzy nam się również z popcornem. Rzadko kiedy podawana jest jako danie główne, co sprawia, że nie doceniamy jej potencjału.

Jeśli chcemy to zmienić, pierwszym krokiem może okazać się gotowana kukurydza, którą można przygotować zarówno w wodzie, jak i na parze. Kukurydza gotowana na parze traci znacznie mniej składników odżywczych, ale nie każdy ma możliwość wykorzystania właśnie takiego sposobu na ugotowaną kukurydzę. Zanim jednak przystąpimy do ugotowania kukurydzy, koniecznym jest obranie kolby z liści oraz lekkie opłukanie, dzięki czemu pozbędziemy się powierzchownego brudu oraz zanieczyszczeń. Kolejnym krokiem jest wrzucenie kukurydzy do rondelka z gotującą się wodą. Następnie kolby kukurydzy pozostawiamy w wodzie do momentu, aż nie zaczną wypływać na powierzchnię. Czas gotowania kukurydzy uzależniony jest od jej wieku. W przypadku kolb młodszych, możemy gotować je zaledwie 10-15 minut, ponieważ szybciej dojdą. Inaczej sprawa wygląda w przypadku kukurydzy starszej, trzeba ją gotować nieco dłużej.

Kolby kukurydzy można gotować w samej wodzie, ale również w wodzie z dodatkiem mleka czy w mleku z dodatkiem łyżeczki cukru. Warto wstrzymać się przed soleniem wody na kukurydzę, ponieważ w takiej sytuacji nasza kukurydza może stać się twarda i nieprzyjemna podczas jedzenie. Kukurydzę warto posypać szczyptą soli dopiero po ugotowaniu. Można ją również polać masłem dla lepszego smaku i posypać czarnym pieprzem.

Kukurydza z mikrofalówki?

Gotowanie kukurydzy nie musi odbywać się jedynie na kuchence gazowej czy elektrycznej w garnku z wodą. Kukurydzę przygotować można także na inne sposoby. Jednym z nich jest właśnie kuchenka mikrofalowa. By gotować kolbę kukurydzy w mikrofali, należy ją bardzo dokładnie oczyścić, a następnie ułożyć w odpowiednim naczyniu, które służy do gotowania kukurydzy w mikrofali. Kukurydza gotowana w mikrofali wyjdzie pyszna, jeśli przykryjemy naczynie folią spożywczą z dwoma lub trzema otworkami. Całość należy zalać kilkoma łyżkami wody i ugotować na najwyższej mocy, jaka jest dostępna.

Żeby ugotować kukurydzę w mikrofali, można skorzystać także z innych sposobów. Kolejnym przykładem jest owinięcie kukurydzy ręcznikiem papierowym i zanurzenie jej w wodzie. Inny pomysł polega na tym, aby włożyć kolbę kukurydzy do mikrofalówki, a następnie włożyć ją na 5 minut.

Jak zrobić kukurydzę z piekarnika?

Kukurydza wychodzi przepyszna również z piekarnika. Jest to jedno z najpopularniejszych dań w Meksyku, gdzie pieczoną kukurydzę można spotkać praktycznie na każdym kroku. W Polsce również pieczona kukurydza zaczyna zachwycać.

W przypadku pieczenia w piekarniku, kukurydza najlepiej wychodzi wtedy, kiedy nie jest obrana z liści. Dla osób, które nie lubią piec kukurydzy w liściach, poleca się, by zawinęli ją w folię. Następnym krokiem jest włożenie jej do piekarnika nagrzanego do ok. 175 stopni Celsjusza, na ok 40-45 minut. Można sprawdzać co jakiś czas widelcem i wyjąć w momencie, kiedy zrobi się miękka.

W sytuacji, kiedy kukurydza trafiła do piekarnika w otoczeniu własnych liści, po jej wyjęciu trzeba ją obrać z tych liści. Przed podaniem jej do jedzenia, warto posmarować ją masłem, aby to rozpłynęło się po jej powierzchni i zagwarantowało smakowity efekt. Jednak kukurydza z masłem to nie jedyna opcja na jej podanie. Śmiało możesz podać ją posypaną chilii, twardym serem żółtym, skropioną sokiem z limonki czy posypaną posiekaną natką pietruszki.

Kukurydza z grilla, czyli przekąska warta grzechu

Grillowanie kukurydzy to kolejna opcja na przygotowanie tego pysznego dania. Można ją grillować na dwa sposoby. Pierwszym jest sposób grillowania kukurydzy w całych kolbach, razem z liśćmi. Drugi zaś polega na tym, iż na grilla kładziemy kukurydzę wstępnie ugotowaną, która siedziała w wodzie ok. 10 minut. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, z pewnością kukurydza będzie bardzo smaczna i przypadnie do gustu Twojej rodzinie, jak i Twoim znajomym.