Kwaśniewski: Polska się stoczyła

Prezydent USA Joe Biden spotkał się dziś z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby omówić z nim sytuację na Ukrainie i koncentrację rosyjskich wojsk przy jej granicy. Przed tą rozmową Biden konsultował się partnerami z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Nie zaprosił jednak do rozmów Polski.

Absurdalne działania amerykańskiej administracji natychmiast podchwyciła totalna opozycja, aby zaatakować rząd Zjednoczonej Prawicy. Komentując spotkanie Bidena z Putinem na antenie TVN24, były prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił o „upadku Polski”.

- „Tylko warto, żeby nasi widzowie i wyborcy w Polsce wiedzieli, że oto Polska stoczyła się do takiego miejsca w polityce zagranicznej, że nas nikt nawet nie pyta o sprawy tak zasadnicze jak to, co się dzieje z Ukrainą i na naszej wschodniej flance. Powiedzieć, że to jest upadek, to mało powiedzieć”

- stwierdził.

Były prezydent ocenił też, że Putin chce zdobyć Ukrainę, ale nie za pomocą interwencji militarnej. Jego zdaniem Kreml chce tak długo destabilizować ten kraj, aż „sami Ukraińcy opowiedzą się za zwrotem w stronę Rosji”.

