Ławrow: oszuści prowokują Szwecję i Finlandię do wejścia do NATO

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że ma nadzieję, iż Szwecja i Finlandia pozostaną neutralne i nie wstapią do NATO.

- Rosja w pełni szanuje suwerenność Finlandii i Szwecji. Wierzymy, że polityka neutralności, realizowana przez oba kraje, jest ważnym wkładem w paneuropejską architekturę bezpieczeństwa i zapewnia stabilność na kontynencie europejskim - mówił na konferencji prasowej Ławrow.

Tych, którzy zachęcają Finlandię i Szwecję do wstąpienia do NATO posądził o "oszustwa" i "prowokacje".

- Ci, którzy nie szanują suwerenności Finlandii i Szwecji to ci, którzy chcą posługując się oszustwami, sprowokować ich wstąpienie do NATO. Temat ten pojawił się dawno temu, znacznie wcześniej niż obecnie - stwierdził.

- Z pewnością to do Finów, Szwedów należy decyzja. My zawsze omawiamy takie sprawy z naszymi sąsiadami, kiedy negocjujemy w sprawach międzynarodowych. I widzimy, że przywódcy Finlandii i Szwecji rozumieją wszystkie aspekty tej sprawy - dodał.

W ostatnich tygodniach w debacie publicznej pojawił się temat wejścia Finlandii i Szwecji do NATO. Fiński prezydent stwierdził, że jego krajowi przysługuje prawo wstąpienia do NATO, choć obecnie nie ma takich planów. Miał to wprost zakomunikować prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi.

Szwecja z kolei deklaruje zacieśnienie współpracy z NATO.

