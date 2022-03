Lwów zaatakowany! Wojna przesuwa się w pobliże polskiej granicy

Dzisiaj nad ranem we Lwowie słychać było co najmniej trzy wybuchy. Do rosyjskiego ataku na to miasto miało dojść około godziny 6:30.

Rosjanie mieli zaatakować międzynarodowe lwowskie lotnisko, jak donoszą media. W weekend z kolei ostrzelano znajdujący się pod Lwowem poligon w Jaworowie.

Na publikowanych w internecie zdjęcia widać dym unoszący się nad lotniskiem. Według mera Lwowa, na pewno jednak nie zostało trafione lotnisko, a jeden z budynków obok niego.

O spadających na Lwów rakietach napisał także doradca Wołodymyra Zełenskiego Wadym Denisenko. Dotychczas Rosjanie nie atakowali Lwowa. W mieście tym przebywa znaczna część zmierzających do Polski uchodźców.

Nad ranem we Lwowie słychać było wybuchy. W internecie pojawiają się nagrania, na których widać słup dymu w okolicach tut. lotniska. Służby na razie nie potwierdzają, ze chodzi o to dokładnie miejsce. @RMF24pl https://t.co/GmZuwGEA6q

— Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) March 18, 2022

jkg/media