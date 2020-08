MacDonald's odcina się do zachowań obscenicznych w czasie Marszu Powstania Warszawskiego

Mężczyzna, który na balkonie zachowywał się obscenicznie i stwarzał zagrożenie był także ubrany w bluzę MacDonald's.

Dziennikarz portalu niezalezna.pl wysłał zapytanie do firmy MacDonald's w sprawie ich stosunku do takich działań i zachowań, ponieważ prowokator nosił bluzę markowaną przez tą firmę.

W odpowiedzi Katarzyna Kucisz-Rosłoń z McDonald’s Polska napisała:

- Nadrzędnymi wartościami w McDonald’s Polska są szacunek do drugiego człowieka oraz przestrzeganie norm obyczajowych i społecznych. Pragniemy podkreślić, że jako firma stanowczo odcinamy się od obscenicznych zachowań oraz wszelkich przejawów nietolerancji i agresji

A także:

- W nawiązaniu do pytań z Pana strony odnośnie incydentu, do którego doszło w czasie Marszu upamiętniającego Powstanie Warszawskie, podkreślamy, że nadrzędnymi wartościami w McDonald’s Polska są szacunek do drugiego człowieka oraz przestrzeganie norm obyczajowych i społecznych. Pragniemy podkreślić, że jako firma stanowczo odcinamy się od obscenicznych zachowań oraz wszelkich przejawów nietolerancji i agresji





mp/niezalezna.pl