Maciej Pieczyński: Halloween – dowód na polskie kompleksy

Obchodzone dziś przez wielu Polaków Halloween budzi skrajne emocje, zwłaszcza wśród ludzi wierzących. Nie brakuje głosów, że święto wykorzystywane przez satanistów jest zagrożeniem dla duchowości człowieka. Na łamach portalu DoRzeczy.pl red. Maciej Pieczyński zwraca uwagę na inny aspekt tego święta. Jego zdaniem popularność Halloween w Polsce jest „wstydliwym dowodem na polskie kompleksy przed Zachodem”.

- „Popularność Halloween to wstydliwy dowód na polskie kompleksy przed Zachodem. Problemem nie są pogańskie korzenie tego święta, tylko jego importowany i komercyjny charakter. Cudze chwalicie, swego nie znacie”

- pisze Maciej Pieczyński na łamach DoRzeczy.pl.

Dlaczego autor jest zwolennikiem ignorowania Halloween? Jak podkreśla, nie chodzi o jego pogańskie korzenie. Red. Pieczyński przypomina, że wiele świąt chrześcijański ma pogańskie korzenie i nie jest to problemem.

- „Halloween powinniśmy oddolnie wypierać z popkultury nie dlatego, że jest to święto pogańskie, tylko dlatego, że jest to święto obce. Nie polskie, nawet nie słowiańskie. Tylko celtyckie. A właściwie amerykańskie, szerzej – zachodnie. Nie wyrosło w sposób naturalny, oddolny, na polskim, czy słowiańskim gruncie”

- przypomina.

- „Przyszło do nas, narzucone przez zachodniego bożka siłą kulturowej, a właściwie popkulturowej perswazji. Zapakowane w świecące pudełko z certyfikatem jakości made in USA ukrywa swoje ludowe korzenie. W końcu folklor zagraniczny to modne etno. Folklor rodzimy to już obciach i słoma w butach. Wstydzimy się własnej ludowości, więc pożyczamy cudzą, od lepszych. Udajemy kogoś, kim nie jesteśmy”

- dodaje.

Tymczasem, zwraca uwagę publicysta, Polacy mają swój, również pogański odpowiednik Halloween. To właśnie Dziady jego zdaniem powinniśmy promować jako alternatywę dla Halloween. W przeciwieństwie do komercyjnego święta z Ameryki, Dziady są częścią naszej tożsamości.

- „Nawet Polak-katolik powinien o tym pamiętać, z tym faktem się godzić i tę tradycję szanować. Bo wiele elementów tej tradycji, jak już wspomniałem, wrosło w chrześcijańską obrzędowość”

- przekonuje.

W ocenie red. Pieczyńskiego o tradycji Dziadów powinniśmy pamiętać i na jej bazie tworzyć popkulturę.

- „Słowiańskie Dziady jako kod kulturowy – oto odtrutka na zachodni wirus Halloween”

- stwierdza.

Autor nie pomija przy tym drugiej, coraz popularniejszej inicjatywy, jaką są Bale Wszystkich Świętych. Jego zdaniem sukces tej inicjatywy jest dowodem, że chrześcijaństwo można głosić w przystępnej formie.

- „Można te dwie alternatywy łączyć. W sferze kultury i tradycji Halloween zastępować Dziadami, najlepiej z uwzględnieniem Mickiewiczowskiego kontekstu literackiego. Pokazywać, że mamy własną ludową tradycję. A w sferze wartości i religii, ale również popkultury – promować świętych. Bo to bohaterowie, nie tylko naszych, ale i wszystkich czasów”

- podsumowuje.

kak/Dorzeczy.pl