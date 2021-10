Magazyn Śledczy: Kulisy kolejnej wielkiej afery z Bogusławem Bagsikiem

Jeden z najsłynniejszych aferzystów III RP, piramida finansowa i ponad 100 osób naciągniętych na ponad 30 milionów złotych.

Ujawniamy kulisy kolejnej wielkiej afery z osławionym szefem spółki Art-B, Bogusławem Bagsikiem w roli głównej. Jaki był mechanizm działania założonej przez Bagsika zaraz po wyjściu z więzienia spółki Digit Serve, oferującej klientom inwestowanie na rynku Forex? W jaki sposób klienci byli namawiani do podpisywania umów ze spółką? Jak ws. działalności Digit Serve reagowały organa ścigania oraz sądy? Jak to możliwe, że mistrz „oscylatora”, który znów dopuścił się wielkiego oszustwa finansowego - tak samo, jak po aferze Art-B zbiegł do Izraela i pozostaje nieuchwytny? Kolejna wielka afera finansowa w „Magazynie śledczym Anity Gargas” w czwartek o 22:15 w TVP1.

Magazyn śledczy - materiały prasowe