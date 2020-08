Skandaliczne!!! Biejat: Gdyby Jezus dziś żył, szedłby w Marszach Równości i głosował na Partię Razem

Magdalena Biejat „popełniła” niedawno na Twitterze kuriozalny wpis: „Gdyby Jezus dziś żył, szedłby w Marszach Równości i głosował na Partię Razem. Zajmijcie się lepiej ściganiem przestępstw z nienawiści”.

Słowa te stanowią reakcję na zatrzymanie przez policję trójki aktywistów LGBT, którzy sprofanowali figurę umęczonego Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu, zawieszając na niej tęczową flagę i maseczkę z anarchistycznymi symbolami.

Wpis wywołał liczne słowa oburzenia. Oto przykłady: poseł PiS Przemysław Czarnek - „A o jakiego Jezusa się rozchodzi Poseł Magdalenie Biejat, bo jeśli chodzi o Chrystusa, to zapewne Pani Poseł nie wie, ale On ŻYJE”. To słowa posła PiS Przemysława Czarnka. Albo: „Aborcjoniści podczepiają się pod Jezusa. Odrażające”, Tak brzmi wpis Cezarego Krysztopy z „Tygodnik Solidarność”.

Gdyby Jezus dziś żył, szedłby w Marszach Równości i głosował na @partiarazem. Zajmijcie się lepiej ściganiem przestępstw z nienawiści. https://t.co/R3fNQIJy0B — Magda Biejat (@MagdaBiejat) August 4, 2020

erl/twitter