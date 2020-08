Makabryczny wypadek na Tour de Pologne [WIDEO]

Na finiszu pierwszego etapu 77. Tour de Pologne w Katowicach doszło dziś do dramatycznego wypadku. Ucierpiał w nim holenderski kolarz Holenderski Fabio Jakobsen.

Jako pierwszy linę mety przekroczył Dylan Groenewegen. Zepchnął on swojego rodaka na barierki, także ten z dużą siłą uderzył w barierki, wyłamał je i uderzył w mierzącego czas sędziego. Poszkodowanych do szpitala przetransportowano helikopterem.

Sędziowie nie podjęli jeszcze decyzji, ale najprawdopodobniej Groenewegen zostanie zdyskwalifikowany.

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i