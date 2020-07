Marcin Romanowski: Konwencja Stambulska to lewackie narzędzie do niszczenia rodziny

W ostrych słowach na antenie Polskiego Radia 24 konwencję stambulską oceniał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Polityk stwierdził, że konwencja ta jest niezgodna z polską konstytucją, oraz że jest to „lewackie narzędzie do niszczenia rodziny”.

Wiceszef resortu sprawiedliwości odniósł się do ataków ze strony środowisk lewicy na prace zmierzające do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Kłamstwem, jak podkreślał, jest to, że wypowiedzenie tego dokumentu ma w jakiś sposób „obniżyć standard ochrony kobiet”:

- „A w rzeczywistości - w mojej ocenie - kryje się za tym chęć obrony przez środowiska lewicowe, czy wręcz lewackie, tego dokumentu, który oczywiście zawiera pewne rozwiązania, które my jak najbardziej popieramy, czy może, których cele popieramy, ale przede wszystkim jest to dokument o charakterze ideologicznym” – stwierdził.

Dokument ten, jak dodał wiceminister, ma na celu wykorzenienie tradycji i chrześcijańskich wartości. W ocenie polityka znajdują się w nim też zapisy sprzeczne z polską ustawą zasadniczą.

Wypowiedzenie konwencji ma być natomiast jednym z etapów spełniania obietnic wyborczych, w których mocno podkreślano, że Zjednoczona Prawica będzie stała na straży polskich rodzin:

- „Przecież w tych wyborach bardzo mocno wybrzmiało to, że Zjednoczona Prawica będzie wspierać polską rodzinę, będzie przeciwstawiać się wszelkim inicjatywom, które w tę rodzinę uderzają. A właśnie konwencja stambulska jest - można powiedzieć - takim sztandarowym, lewackim, neomarksistowskim narzędziem do niszczenia polskiej rodziny. W związku z tym powinna być niezwłocznie wypowiedziana” – mówił.

Marcin Romanowski zwrócił też uwagę, że sama konwencja fałszywie identyfikuje źródła przemocy domowej, widząc je m.in. w tradycyjnych rolach społecznych, kiedy w rzeczywistości głównymi jej źródłami są alkohol i narkotyki. Natomiast, aby zapobiegać i zwalczać przemoc domową, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało znacznie skuteczniejszą ustawę antyprzemocową.

Cały wywiad z wiceministrem Marcinem Romanowski jest dostępny na portalu Polskiego Radia.

kak/polskieradio24.pl