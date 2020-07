Jakubiak: Trzaskowski oszukuje nie tylko w sprawie LGBT. Jest wychowankiem PO, wyuczył się na PO

Rafał Trzaskowski oszukuje nie tylko w sprawie LGBT (...) Jest wychowankiem PO, wyuczył się na PO. Proszę się nie dziwić, że dzisiaj rano mówi co innego, w południe co innego, wieczorem co innego. Tak już robił Grzegorz Schetyna w sprawie np. uchodźców. Rano mówi: "absolutnie nie przyjmujemy", po południu: "a kto to jest uchodźca", a wieczorem: "przyjmujemy, bo taki jest obowiązek". Taka jest Platforma Obywatelska. To jest cały Rafał Trzaskowski - mówił w programie Michała Rachonia #Jedziemy założyciel Federacji dla Rzeczypospolitej Marek Jakubiak.

O wybory właśnie Marka Jakubiaka, pytał na antenie TVP Info Michał Rachoń założyciela Federacji dla Rzeczypospolitej.

,,W myśl demokracji, powinni sami postanowić, na kogo głosują. Cieszę się bardzo, że po konsultacjach wewnątrzpartyjnych będziemy dzisiaj (…) mieli konferencję, na której ogłosimy swoje poparcie. Nie będziemy unikać, nie będziemy robić umizgów. Powiemy, kogo popieramy i dlaczego to robimy. Dziś wyjątkowo w Polsce (…) polityka jest potrzebna”

- wskazywał Marek Jakubiak.

,,Dzisiaj jesteśmy na progu hybrydowej wojny. Polega ona na tym, że Unia Europejska ma być zunifikowana. Hasła, które idą z UE, dotyczą przyzwyczajania państw narodowych do tego, że muszą się wyzbyć swojej tożsamości, swojego wychowania, swoich tradycyjnych wartości po to, żebyśmy wszyscy w UE mieli takie same mundurki, żebyśmy dwoma językami mówili, żebyśmy jedną walutę mieli, jedną armię, jedną policję”

- diagnozował szef Federacji dla Rzeczypospolitej.