Rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości: To wyraz odrzucenia kandydatury Trzaskowskiego

,,Powiem wam, co się stanie, kiedy wybory wygra Rafał Trzaskowski. Donald Tusk wróci do kraju i stanie na czele zjednoczonej opozycji. Najpóźniej w marcu 2021 roku ten sam Donald Tusk zostanie premierem Polski. Pamiętam te czasy. Nie mam specjalnych złudzeń co do Andrzeja Dudy. Mimo wszystko… Duda” — mówi w filmie Miśko.