Maseczki i certyfikaty covidowe… Osobliwa szopka w rzymskiej Bazylice

Ogromne kontrowersja w ub. roku wzbudziła bożonarodzeniowa szopka na Placu św. Piotra, która szybko okrzyknięta została „najbrzydszą szopką w historii”. W tym roku wielkie kontrowersje wywołuje szopka, którą pokazano w Bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Poza Świętą Rodziną znajdziemy w niej też figury nieznanych podróżnych zaopatrzonych w maseczki i certyfikaty covidowe.

O sprawie informuje portal lifesitenews.com.

- „Szopka przedstawia tradycyjne figury Maryi i Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus oraz podróżnych siedzących w maseczkach w nieodległej gospodzie. Niektórzy z nich trzymają dokumenty potwierdzające przyjęcie szczepienia”

- czytamy.

Czy autor chciał przekazać, że dostęp do Chrystusa w tym roku będą mieli tylko zaszczepieni, jak dzieje się to już choćby w niektórych niemieckich diecezjach? Jedno jest pewne, kolejny raz z bożonarodzeniowej szopki zrobiono prowokującą „szopkę”.

The Nativity scene at Santa Maria in Trastevere: Mary and Joseph waiting in front of a model of the church, while those nearby are masked and showing their green passes - vaccinated or COVID negative. pic.twitter.com/SjyTGyqV8u