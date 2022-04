Metropolita Onufry: Chcemy zorganizować procesję do Mariupola

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego Onufry oświadczył, że jest gotowy zorganizować procesję modlitewną z Zaporoża do zakładów Azowstal w Mariupolu, w których wciąż bronią się ukraińskie siły. Taka procesja miałaby umożliwić ewakuację przebywających w zakładach cywilów.

- „Z głębokim smutkiem obserwuję to, co się dzieje w tych dniach w mieście Mariupol. W przededniu głównego chrześcijańskiego święta – Świętego Zmartwychwstania Chrystusowego, uczucie serdecznego żalu skłania nas do zwrócenia uwagi na potrzebę ratowania tych, którzy pozostając w cierpiącym Mariupolu, znaleźli się w warunkach humanitarnej katastrofy. Do dziś w mieście przebywa duża liczba ludności cywilnej, w tym wiele dzieci i osób starszych. Ranni żołnierze wymagają pilnej pomocy medycznej. Ciała zmarłych należy przekazać ich rodzinom dla właściwego pochówku”

- napisał metropolita w oświadczeniu.

Dlatego właśnie Ukraińska Cerkiew Prawosławna chce w Wielki Piątek zorganizować procesję do zakładów Azowstal, aby udzielić koniecznej pomocy i wyprowadzić z miasta przebywającą tam ludność cywilną. Ukraińscy duchowni chcieliby też pomóc rannym żołnierzom i wynieść ciała poległych.

- „Apelujemy do wszystkich, od których to zależy, aby w okresie od Wielkiego Piątku (22 kwietnia 2022 r.) do dnia Zmartwychwstania Pańskiego (24 kwietnia 2022 r.) na terytorium miasta Mariupol i w jego okolicach obowiązywało zawieszenie broni i zapewniony był korytarz humanitarny do przejścia wspomnianej procesji modlitewnej”

- podkreślił biskup.

kak/Interia.pl, Misyjne.pl