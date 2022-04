Michał Dworczyk: Jest problem z realną pomocą Zachodu dla ukraińskich uchodźców w Polsce

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk przyznał, że istnieje dość poważny problem z jakąkolwiek realną pomocą płynącą do Polski na potrzeby ukraińskich uchodźców wojennych, których przybyło do naszego kraju już ponad 2,5 mln od momentu rozpoczęcia rosyjskiej napaści na Ukrainę.

„Widzę problem w działaniu organizacji międzynarodowych i postawie naszych parterów z UE, z zachodu, jeśli chodzi o realną pomoc. Słyszymy w ostatnich tygodniach wiele słów, deklaracji, tylko, że one nie zawsze przekładają się na fakty. Ta pomoc rzeczywiście nie dopływa do Ukrainy, w takim stopniu, jak powinna. Takie realne, twarde działania pomocowe, ograniczają się tylko do pomocy humanitarnej” – przyznał w rozmowie na antenie TVP Michał Dworczyk.

Szef KPRM stwierdził też: „Dopóki nie zobaczę pieniędzy, które zostały realnie przeznaczone na pomoc dla uchodźców w Polsce, czy w innych krajach, do których uciekają przed rosyjską agresją Ukraińcy, albo konkretnej pomocy w Ukrainie, gdzie mamy przecież kilka milionów wewnętrznych uchodźców, to po prostu nie uwierzę w te deklaracje”.

ren/TVP1