Michał Kamiński powiedział swoim z PO prawdę: Władza PiS wynika z woli narodu

Głos rozsądku z obozu opozycji totalnej? Wobec niemilknących głosów polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy chcą podważyć ważność wyborów prezydenckich, głos zabrał wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Senator przypomina kolegom z PO, że to naród wybrał władzę Zjednoczonej Prawicy.

Rezultat wyborów prezydenckich, w których prezydent Andrzej Duda zwyciężył kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, komentował w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawna” wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Zdaniem polityka błędem polityków Platformy Obywatelskiej, przez który partia odniosła kolejną porażkę, jest ich przekonanie, że władza im się po prostu należy. Jak podkreślił Kamiński, „po stronie opozycji, większość myśli o PiS, że to barbarzyńcy, którzy nam trochę zburzyli świat, ale już za chwileczkę, za momencik wszystko wróci do normy”. Ale, jak dodaje, nie wróci, bo Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy z woli narodu:

- „I na ten naród można się albo obrazić, albo go zrozumieć i zacząć rozmawiać z nim jego językiem. No, ale jeśli cały czas internet opozycyjny pełny jest obrazków świni wrzucającej głos do urny...” – stwierdził.

Jego zdaniem PO traktuje wyborców PiS „jak świnie”.

kak/DoRzeczy.pl