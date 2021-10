Min. Niedzielski ws. cmentarzy na 1. listopada: W tym roku nie przewidujemy decyzji w trybie nagłym

– Bierzemy pod uwagę bardzo wiele aspektów - to oczywiste. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że sytuacja, która miała miejsce rok temu, kiedy musieliśmy praktycznie z dnia na dzień podjąć decyzję - to była sytuacja ekstraordynaryjna – powiedział w poniedziałek w Szczecinie odnosząc się do rekomendacji dotyczące 1. listopada i ewentualnego zamknięcia cmentarzy minister zdrowia Adam Niedzielski

- W tym roku nie przewidujemy podejmowania decyzji w takim nagłym trybie, z dnia na dzień, bo jesteśmy lepiej zabezpieczeni – oświadczył szef MZ.

Jak dodał, zabezpieczenia organizacyjne i zdrowotne nie uzasadniają podejmowania tak drastycznych decyzji.

Uzasadniając dalej swoją odpowiedź, Niedzielski stwierdził, że blisko 60 procent dorosłej populacji jest zaszczepiona i odnosi się to do każdego województwa. - Mamy przygotowane bardzo szczegółowe plany rozwoju infrastruktury – dodał.



mp/pap