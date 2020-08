Min. Szumowski: Będą wzmożone kontrole w miejscowościach turystycznych

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował dziś, że poprosił szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego o wzmożenie kontroli w powiatach oznaczonych jako „żółte” i „czerwone” oraz w miejscowościach turystycznych. Szef resortu zdrowia przypomina, że pobyt na urlopie nie zwalnia nas z odpowiedzialności i przestrzegania rygoru sanitarnego.

- „To, że jesteśmy na wakacjach, nie zwalnia nas z tego, że jak wchodzimy do sklepu to zakładamy maskę, a jak wchodzimy do restauracji, to trzymamy dystans. I nie zwalnia to restauratorów z tego, że stoliki mają być w odpowiedniej odległości” – podkreślił dziś szef MZ prof. Łukasz Szumowski.

Dlatego też zwrócił się on z prośbą do MSWiA oraz do GIS o wzmożenie kontroli w miejscowościach turystycznych oraz w powiatach oznaczonych jako „żółte” i „czerwone”. Chodzi przede wszystkim o większa kontrolę w sklepach i restauracjach.

Od jutra w 19 polskich powiatach, w których odnotowuje się najwięcej nowych zakażeń koronawirusem, zaczną obowiązywać nowe obostrzenie. Radykalniejsze środki zostaną wprowadzone w 9 powiatach oznaczonych czerwonym kolorem.

W miejscach tych będzie obowiązywał m.in. zakaz funkcjonowania siłowni, kin, sanatoriów oraz ograniczona zostanie liczba osób na weselach i pogrzebach do 50 osób. W kościołach będzie mogła przebywać jedna osoba na cztery metry kwadratowe. Obowiązywał będzie również nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

W 10 powiatach oznaczonych kolorem żółtym obostrzenia będą mniej radykalne. Nie zmienią się tam zasady dot. noszenia maseczek czy ograniczenia dot. kościołów. Natomiast imprezy masowe, wydarzenia kulturalne i seanse w kinach będą możliwe z udziałem 25 proc. uczestników. W weselach i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób.

