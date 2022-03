Minister Błaszczak: Nie mamy nic do stracenia. Potrzebujemy szybko własnej obrony przeciwlotniczej

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił wagę stworzenia przez Polskę w jak najszybszym tempie własnej obrony przeciwlotniczej.

„Przygotowujemy się do tego, by bardzo szybko stworzyć własną obronę przeciwlotniczą, korzystając z doświadczeń brytyjskich; nie mamy nic do stracenia” – powiedział na antenie TVP Info szef resortu obrony naszego kraju.

W ciągu najbliższych tygodni Wielka Brytania ma rozmieścić w Polsce system przeciwlotniczy średniego zasięgu Sky Sabre. Dodatkowo Brytyjczycy wyślą też do naszego kraju 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej.

Minister Błaszczak podkreślił, że Polska chce korzystając z doświadczeń brytyjskich jak najszybciej stworzyć własną obronę przeciwlotniczą.

"To będzie połączenie tego, co kupimy za granicą z tym, co może być wyprodukowane w naszym kraju. Zależy nam na czasie, nie mamy nic do stracenia” – oświadczył szef MON. Mariusz Błaszczak oznajmił, że istnieje wreszcie „fundament finansowy” do tego typu przedsięwzięcia w postaci podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o obronie Ojczyzny.

ren/PAP, TVP Info