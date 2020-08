Minister Czaputowicz: Uchodźców z Białorusi nie zostawimy bez opieki

„Nie spodziewamy się wielkiej liczby uchodźców z Białorusi, ale jeśli to się zdarzy zrobimy co trzeba, by nie byli pozostawieni bez opieki w naszym kraju” – mówił dziś Jacek Czaputowicz w Rydze, gdzie ma miejsce spotkanie z udziałem szefów dyplomacji Łotwy, Estonii i Finlandii.

Szef polskiego MSZ podkreślił:

„Podkreślam jednak - nie spodziewamy się jednak takiego rozwoju, to byłaby bardzo zła ścieżka”.

Dalej mówił też:

„[…] jest szansa, że Białoruś uniknie najgorszej drogi, Musimy zachęcać Łukaszenkę do pójścia drogą pokojową, do rozwijania relacji z Zachodem, z Unią Europejską. Oczywiście, jeśli sytuacja rozwinie się w złą stroną, będzie bardzo trudno uniknąć sankcji”.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl