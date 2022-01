Minister Czarnek: Chcemy zatrzymać pochód lewackiej rewolucji w szkołach

„Jeżeli nie będzie dostępu do dzieci i młodzieży, to nie będzie można nimi manipulować. Dlatego taki krzyk i taka wrzawa” – powiedział o zatwierdzonej w minionym tygodniu przez Sejm nowelizacji prawa oświatowego, minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek.

„Nowelizacja daje realne narzędzie kuratorowi oświaty, jako organowi nadzoru pedagogicznemu nad tym, co się dzieje w szkole, żeby sprzeciwić się wejściu do szkoły organizacji, która przedstawia dzieciom i młodzieży treści demoralizujące. Takie rzeczy zdarzały się w wielkich miastach, takich jak Warszawa, Poznań czy Gdańsk. Chcemy to powstrzymać na tym etapie, żeby się nie rozpowszechniało w całej Polsce” – stwierdził w poranku rozgłośni katolickich „Siódma9” prof. Czarnek.

„To jest wrzawa organizacji lewackich, lewicowo-liberalnych, neomarksistowskich, które dokonały pochodu rewolucyjnego na wielu uczelniach wyższych, w wielu instytucjach kultury i nie do końca udało im się to w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Chcemy więc ten pochód zatrzymać” – skonstatował minister edukacji.

ren/Siódma9.pl