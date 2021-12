Minister Ziobro: Odchodzenie od węgla to wspieranie Putina

Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro wystąpił dziś na konferencji prasowej, w czasie której zapewnił o poparciu swojego środowiska dla premiera Mateusz Morawieckiego, który przebywa obecnie w Brukseli, aby „powstrzymać wprowadzane przez UE mechanizmy, które prowadzą do drastycznego wzrostu cen energii”.

W Brukseli trwa szczyt Unii Europejskiej. Główne tematy rozmów to pandemia COVID-19, obronność i bezpieczeństwo, sytuacja na Białorusi oraz ceny energii. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze zanim udał się na szczyt zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyć problemów związanych z obecnym kryzysem gospodarczym, w tym problemu inflacji.

- „Ta inflacja została spowodowana przez szantaż gazowy Gazpromu i Rosji. Druga przyczyna to kwestia nieracjonalnej polityki klimatycznej UE i o tym także będę rozmawiał”

- podkreślił szef rządu.

Do szczytu w Brukseli odniósł się na dzisiejszej konferencji prasowej lider Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro zauważył, że proponowane przez Unię Europejską rozwiązania prowadzą do drastycznego wzrostu cen energii. Wskazując, że Solidarna Polska opowiada się za ochroną klimatu zaznaczył, że ochrona ta nie może odbywać się kosztem poziomu życia ludzi.

- „Musi być jasna hierarchia celów, które realizuje państwo i Unia Europejska. W momencie, w którym UE forsuje rozwiązania Fit for 55, które będą prowadzić do jeszcze większych wzrostów cen energii nie tylko w Polsce, ale i całej UE, to nie możemy patrzeć na to obojętnie”

- powiedział.

Podkreślając, że forsowane przez Unię Europejską rozwiązania odbiją się na kieszeniach Polaków, Ziobro wyraził poparcie Solidarnej Polski dla działań premiera Mateusza Morawieckiego, który na szczycie RE „będzie walczył o polskie interesy i o to, by powstrzymać wprowadzane przez UE mechanizmy, które prowadzą do drastycznego wzrostu cen energii”.

- „Odchodzenie od węgla powoduje, że UE musi szukać innych źródeł energii, bo słońce czy wiatr tego nie zastąpią. A skoro nie węgiel, to gaz – a ten Europa kupuje głównie od Putina. Jego sakiewka pęcznieje i może te pieniądze wydawać na zbrojenia, które są zagrożeniem dla Europy”

- wskazał minister sprawiedliwości.

kak/DoRzeczy.pl, PAP, Twitter