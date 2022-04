Minister Ziobro: To ustawa prezydenta Dudy wywołała spór z UE

Zbigniew Ziobro ostro skrytykował działania prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości.

„To nie my stworzyliśmy ten pasztet w postaci tego Sądu Najwyższego. Solidarna Polska wskazywała, że ten projekt ma mankamenty, a teraz go bronimy, bo uważamy, że to co nam się proponuje jest jeszcze gorsze” – powiedział na antenie Polsat News lider Solidarnej Polski.

Minister sprawiedliwości przypomniał, że to prezydent Duda jest autorem ustawy, w zamyśle kompromisowej, która jednak wywołała ostry i ciągnący się przez wiele miesięcy spór z Unią Europejską. Prezydent RP „zawetował naszą ustawę i zaproponował tzw. kompromis” – stwierdził prokurator generalny.

Zbigniew Ziobro oznajmił, że w „wymiarze pryncypialnym” nowy projekt prezydenta Dudy zakłada „wyższość w pewnych aspektach prawa traktatowego nad polską konstytucją” i dodał: „Czegoś takiego nie było w historii Polski, żeby prezydent swój własny projekt o 180 stopni odwracał”.

