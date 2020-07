Młody internauta obrażał policję. Odpowiedział mu premier Morawiecki

Dziś obchodzimy Dzień Policjanta. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki podziękował mundurowym za pośrednictwem Instagrama. W komentarzach przy jego wpisie nie zabrakło jednak wulgarnych słów, które obrażały policjantów. Premier postanowił odpowiedzieć autorowi jednego z nich.

- „Pomagacie i chronicie, narażając własne zdrowie, często poświęcając na pracę czas dla rodzin i przyjaciół. To nie tylko zawód - to służba drugiemu. Przywdziewając ten granatowy mundur nie wiecie jeszcze, gdzie zaprowadzi Was ta droga pełna niebezpieczeństw. Jednak podejmujecie to wielkie wyzwanie służby Ojczyźnie i współobywatelom” – napisał szef rządu na Instagramie.

- „I za to Wam, funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom Polskiej Policji, cywilnym i mundurowym, w imieniu swoim i wszystkich Polaków, mówię dziś: DZIĘKUJĘ!” – dodał.

Wśród komentarzy pod wpisem znalazł się też wulgarny zwrot, obrażający funkcjonariuszy policji. Młodemu autorowi komentarza odpowiedział sam premier:

- „Drogi Młody Człowieku - zanim napiszesz coś takiego zastanów się dwa razy, co by powiedziała Twoja mama, gdyby to zobaczyła. I policjant, który na pewno Ci kiedyś pomoże, gdy będziesz tego potrzebował” – napisał.

Mateusz Morawiecki z instagramowym przesłaniem dla młodego pokolenia 🙃 pic.twitter.com/wH3FaciIGD — Marcin Makowski (@makowski_m) July 24, 2020

kak/Instagram, Twitter