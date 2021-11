MSW Niemiec: musimy pomóc Polsce!

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer wskazał, że należy koniecznie pomóc Polsce. - Polacy pełnią ważną służbę dla całej Europy - powiedział.

Białoruski reżim we współpracy z Rosją intensyfikuje hybrydowy atak na Polskę i Unię Europejską oraz dąży do jego eskalacji. Duże grupy migrantów od kilku dni podejmują próby sforsowania polskiej granicy. Wiadomo przy tym, że ogromna część migrantów zmierza do Niemiec, traktując Polskę jako kraj tranzytowy.

- Musimy pomóc polskiemu rządowi w zabezpieczeniu granicy zewnętrznej. Wszystkie państwa UE muszą stać w tej kwestii razem - powiedział Seehofer.

- Musimy teraz polegać na całej demokratycznej światowej opinii publicznej, aby poparła naszą politykę. Chcemy uporządkowanej imigracji do Europy, ale nie imigracji zorganizowanej politycznie - dodał.

Seehofer działania reżimu Aleksandra Łukaszenki nazwał "paskudną metodą polityczną". - Nazywamy to zagrożeniem hybrydowym, gdzie ludzie są wykorzystywani do destabilizacji UE, a zwłaszcza Niemiec - wskazał.

