Msza za Ojczyznę i prezydenta. Rozpoczęto odśpiewaniem Bogurodzicy i hymnu Polski

Po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed Zgromadzeniem Narodowym, które odbyło się w gmachu Sejmu RP, prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą udali się do archikatedry warszawskiej św. Jana Chrzciciela, gdzie rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny oraz jego, jako nowo zaprzysiężonego prezydenta RP.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa odśpiewano Bogurodzicę oraz hymn Polski.

Liturgii koncelebrowanej przewodniczy abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Liturgię koncelebrują m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Rozpoczynając Mszę św. abp Gądecki powiedział:

- Przeżywamy dziś święto Przemienienia Pańskiego. Modlimy się również w święto ojczyzny, w dniu zaprzysiężenia prezydenta RP, w jego intencji. Prosimy pana Boga o to, aby go wspierał w wysiłkach, które mają doprowadzić do pokoju i jedności oraz rozwoju naszej Ojczyzny

mp/pap