Müller: Nie planujemy na razie nowych obostrzeń

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że rząd nie planuje na razie wprowadzania jakichkolwiek nowych restrykcji związanych z pandemią koronawirusa.

Müller powiedział na antenie radiowej Trójki, że obowiązujące obecnie w Polsce obostrzenia „uwzględniają fakt, że pojawił się omikron. Natomiast jeśli by się liczba zachorowań zwiększała, wtedy będziemy decydować ewentualnie o dalszych obostrzeniach, ale one i tak są już poważne, bo 30 proc. limitu to znaczący limit”.

„Pamiętajmy o tym, że kilka dni temu wprowadziliśmy kolejny zakres obostrzeń. W związku z tym przede wszystkim teraz najważniejsze jest ich skuteczne realizowanie. Więc na razie takich dodatkowych obostrzeń nie planujemy” – mówił rzecznik rządu.

„Do końca roku, a właściwie do stycznia obowiązują te obostrzenia, które są w tej chwili. Na święta żadnych modyfikacji nie planujemy” – oznajmił polityk PiS.

ren/ Polskie Radio Program 3