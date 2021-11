MZ: życie i zdrowie ciężarnej kobiety jest najważniejsze

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kobiety niezwłoczne zakończenie ciąży jest zgodne z prawem. Są to przesłanki rozłączne i wystąpienie tylko jednej z nich wystarczy do podjęcia reakcji przez lekarza - czytamy w informacji udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia.

Informacja została wydana w związku ze śmiercią 30-letniej kobiety w Pszczynie. Ciąża zagrażała życiu kobiety, a u płodu już wcześniej wykryto wady rozwojowe. Przyczyna śmierci kobiety to wstrząs septyczny. Zdaniem rodziny lekarze zbyt długo zwlekali z podjęciem decyzji o zakończeniu ciąży, co doprowadziło do śmierci kobiety.

Minsiterstwo w informacji podkreśliło, że w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety niezwłoczne zakończenie ciąży na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

"Ustawa ta wprost wskazuje na przesłankę zagrożenia życia lub zdrowia matki. Trzeba podkreślić, że są to przesłanki rozłączne. Wystąpienie tylko jednej z nich jest wystarczającą prawną przesłanką do podjęcia reakcji przez lekarza" - czytamy.

Resort zdrowia zaznaczył, że na każdym etapie ciąży kobieta powinna być poinformowana o ryzykach dotyczących jej zdrowia oraz ciąży.

"W standardzie określonym przez Krajowego Konsultanta ds. Położnictwa i Ginekologii w razie „ustalenia oznak zagrożenia życia płodu” po skończonym 22. tygodniu ciąży i sześciu, siedmiu dniach kolejnego „trzeba rozważyć zakończenie ciąży, pozostawiając decyzję kobiecie, po udzieleniu wyczerpujących informacji dotyczących zagrożenia życia płodu i szans na jego przeżycie (uwzględniając szanse na prawidłowy rozwój)" - wskazuje Ministerstwo.

"Trzeba z całą mocą podkreślić, że lekarze nie mogą obawiać się podejmowania oczywistych decyzji, podejmowanych w oparciu o swoje doświadczenie i dostępną wiedzę medyczną" - podkreślono w informacji resortu.

Przekazano także, że minister zdrowia Adam Niedzielski poprosił prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o bieżące monitorowanie w całym kraju wszelkich sytuacji, w których zagrożone może być zdrowie i życie kobiety w ciąży.

