Na Białorusi wzmaga się walka z opozycją

Na tydzień przed białoruskimi wyborami prezydenckimi nasiliły się aresztowania uczestników wieców opozycyjnych wobec urzędującego prezydenta Łukaszenki. Wiece te zresztą są też coraz częściej odwoływane.

Przykładem zatrzymanie wczoraj co najmniej 15 osób, które przybyły na wiec w Słucku po to, aby spotkać się z kandydatką na prezydenta kraju, Swiatłaną Cichanouską. Wiec ten zresztą odwołano przez z powodu prac remontowych prowadzonych przez służby komunalne w miejscu spotkania. Stało się to w ostatniej chwili, gdy pojawiło się już około 500 osób. Legalny wiec odwołano także w Salihorsku.

Następny wiec Swiatłany Cichanouskiej, zapowiadany na jutrzejszy wieczór w Mińsku, również może się nie odbyć. Władze poinformowały, że w Parku Przyjaźni Narodów, gdzie ma on mieć miejsce, zaplanowano koncert z okazji Dnia Wojsk Kolejowych.

erl/radiomaryja.pl,Fronda.pl